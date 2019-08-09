TRT'den küçük çocuğa ''Kaz Dağları'' sansürü !

Kaz Dağları’nda altın çıkarmak için yapılan ağaç katliamına çocuklardan da büyük tepki geldi. Bunun son örneği TRT Çocuk’ta yaşandı. 9 yaşında Utku isimli bir çocuk, TRT Çocuk’ta yayınlanan bir programa katıldı. Konuşmanın sonunda minik Utku, “Bir şey söylemek istiyorum, Kaz Dağlarımıza şu anda çok büyük bir zarar verilmekte…” dedi. Utku’nun bu duyarlılığı TRT tarafından görmezlikten gelindi ve o anda reji ekibi tarafından telefonun sesi kısıldı.

YAYINDAN ALDILAR

Program sunucusunun da minik Utku’nun sözleri sonrası tepkisi dikkat çekti. Sunucu, “Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar” diyerek minik Utku’yu yayından aldı.

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BÜYÜK TEPKİ

TRT Çocuk’ta yaşanan bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu. Birçok kullanıcı TRT’nin bu tavrını sert bir dille eleştirdi.