TRT'ye 'Muharrem İnce' ihtarnamesi

Avukat Gonca Aytaş, TRT'ye yolladığı ihtarnamede eşit ve tarafsız yayın yapılması için tahsis edilen TRT paylarını amacına uygun kullanmadığı ve kanunları ihlal ettiğini belirtti. TRT'nin yansız ve eşit olmadığının altını çizen Aytaş, TRT'nin siyasi partilere eşit yer vermediğini söyleyerek 'suç teşkil ettiği açıktır' dedi.

Avukat Gonca Aytaş, ihtarname dilekçesinde TRT'nin eşit ve tarafsız yayın yapılması için tahsis edilen payları amacına uygun kullanmadığını ve kanunları ihlal ettiğini belirtti. TRT'nin yansız ve eşit olmadığının altını çizen Aytaş, siyasi partilere eşit yermediği için 'suç teşkil ettiği açıktır' ifadesinde bulundu.

TRT'nin yasaları ihlal ettiğinin belirtildiği dilekçede bugüne kadarki TRT paylarının vatandaşlara iade edilmesi ve görevi kötüye kullandığı iddiasıyla TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Haber Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Aytaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"TRT, AK PARTİ'NİN SEÇİM PROPAGANDA ARACI DEĞİLDİR"

"Muharrem İnce’nin mitinglerini yayınlamayan TRT’ye, seçimde adil ve tarafsız yayın yapması konusunda ihtarname gönderdim! Aksi halde suç duyurusunda bulunup katkı paylarımın iadesi için dava açacağım. TRT, AK Parti’nin seçim propaganda aracı değildir!"