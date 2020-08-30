Türk televizyonlarının geldiği son nokta: Reyting uğruna haber yayınlanmadı

Milliyet yazarı Sina Kolooğlu bugünkü "Haber yayınlanmadı" başlıklı yazısında Star TV'de Salı günü Ana Haber Bülteni'nin yayınlanmadığını ifade etti.

Star Ana Haber her gün saat 19:00'da Nazlı Çelik'in sunumuyla izleyiciyle buluşuyordu.

Koloğlu şunları yazdı:

Star TV’de salı akşamı ana haber bülteni yoktu. Yerine ‘Eyvah Eyvah 2’ yer almıştı. Peki neden? Arkasından yeni dizi ‘Menajerimi Ara’ geliyor. İddialı bir yapım ve ‘reyting’lerin iyi olması lazım. Sordum, Star TV daha önce ‘Medcezir’ dizisi için de aynı yöntemi kullanmış. Yani iş yapan bir filmle, izleyiciyi yeni diziye hazırlamak. O gün maç olmasa (PAOK-Beşiktaş) ilk üçe oturur bir görüntü çizdi şimdilik. Peki haberler? Olmasa da olur!

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