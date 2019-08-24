Uğur Dündar duyurdu; yeni bir televizyon kanalı daha geliyor

Usta gazeteci Uğur Dündar, İzmir’de kurulacak yeni bir televizyonun duyurusunu yaptı.

Yeni adı CTT Haber olan kanalın D-Smart ve Digitürk'te de yer alması bekleniyor. Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İzmir'den ülke genelini kapsayacak güçlü bir haber kanalına büyük ihtiyaç var.

Kuruluş hazırlıklarını sürdüren, uydu, D-Smart ve Digitürk'te yer alacağı söylenen @ctthaber'e başarılar diliyorum.

Böylece bize de @gazetesozcu'ye ilâveten, sesimizi duyuracak bir kanal çıkmış olur.”