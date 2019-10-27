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  4. 27 Ekim 2019 09:57

Uğur Dündar ekranlara dönüyor !

Gazeteci Uğur Dündar, televizyon ekranlarına geri dönüyor. Demokrasi Arenası isimli programı ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Uğur Dündar'ın yeni adresi TELE 1 televizyonu oldu.

Uğur Dündar ekranlara dönüyor !
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Uğur Dündar'ın televizyon programına başlayacağını açıklayan gazeteci Gökmen Ulu, "Uğur Dündar pek yakında Demokrasi Arenası programıyla TELE 1 ekranında." ifadelerini kullandı. Programın yayın günü ve saatinin henüz netleşmediği ifade edildi.

"UĞUR DÜNDAR EKRANLARA DÖNÜYOR"

Gazeteci Gökmen Ulu'nun paylaşımı şöyle: "Uğur Dündar ekranlara dönüyor. Öncelikle belgesel gösterimine katılan Bursalılar'a çok teşekkürler... Burada sevenlerine açıklanan bir müjde var: Uğur Dündar pek yakında Demokrasi Arenası programıyla TELE 1 ekranında."

Gazeteci Uğur Dündar geçtiğimiz Nisan ayında uzun süredir program yaptığı Halk TV'den istifa etmişti.

 

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