Uğur Dündar'ın televizyon programına başlayacağını açıklayan gazeteci Gökmen Ulu, "Uğur Dündar pek yakında Demokrasi Arenası programıyla TELE 1 ekranında." ifadelerini kullandı. Programın yayın günü ve saatinin henüz netleşmediği ifade edildi.

"UĞUR DÜNDAR EKRANLARA DÖNÜYOR"

Gazeteci Gökmen Ulu'nun paylaşımı şöyle: "Uğur Dündar ekranlara dönüyor. Öncelikle belgesel gösterimine katılan Bursalılar'a çok teşekkürler... Burada sevenlerine açıklanan bir müjde var: Uğur Dündar pek yakında Demokrasi Arenası programıyla TELE 1 ekranında."

Gazeteci Uğur Dündar geçtiğimiz Nisan ayında uzun süredir program yaptığı Halk TV'den istifa etmişti.