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  4. 29 Kasım 2019 17:16

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızına sert tepki

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal için "hakkımı helal etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızına sert tepki
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Gazeteci Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'la ilgili çok sert bir açıklama geldi. Halk Tv'de yapılan yayına tepki gösteren Dündar 'Hakkımı helal etmiyorum' ifadelerine yer verdi.

Ankara'yı sarsan "Beştepe'ye giden CHP'li" haberinin ilk olarak kendisine geldiğini, ancak doğrulatamadığı için yayımlamadığını duyuran gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulundu.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Halk Tv'de kendisi aleyhinde yayın yapıldığını iddia eden Dündar, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Halk Tv'nin yöneticilerinden kızı Aslı Baykal'a tepki gösterdi.

'Hakkımı helal etmiyorum' diyen Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Yedi yıl boyunca tek kuruş almaksızın, yüksek reytinglerle markalaşmasına katkıda bulunduğum Halk Tv, malum kumpastaki ilkeli duruşumu takdir etmesi gerekirken,aleyhime yayın yaptırdı! Bu nedenle Sn. Deniz Baykal ve Tv'yi yöneten kızı Sn. Aslı Baykal'a hakkımı helâl etmiyorum."

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