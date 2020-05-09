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  4. 09 Mayıs 2020 22:57

Ülke TV sunucusu Esra Elönü'den Sevda Noyan itirafı

Canlı yayında ölüm tehditleri savuran Sevda Noyan’ın tepki çeken sözlerinin ardından bir açıklama da, programın sunucusu Esra Elönü’den geldi.

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"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyerek tepki çeken Sevda Noyan'ın katıldığı programın sunucusu Esra Elönü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MÜDAHALE ETMEM GEREKİRDİ"

Elönü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Programda konuğumun son dönemlerdeki darbe imalarını değerlendirirken söylediklerinin haddi aşan ifadeler olduğu bir gerçek ve müdahale etmem gerekirdi. Gösterdiğim gafletin toplumsal barış ve birliktelik aleyhine yarattığı algıdan dolayı üzgünüm.”

Sevda Noyan, Esra Elönü’nün Ülke TV’de yaptığı Arafta Sorular programında, şu ifadeleri kullanmıştı:

 “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk… Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür.

İstediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk… Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır.”

Elönü ise, programda Noyan’ın sözlerini “Ayak az kalır bence, dört ayaklarını denk alsınlar” ifadeleriyle desteklemişti.
 

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Sevda Noyan , Esra Elönü
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