Ulusal Kanal'ı bekleyen kapanma tehlikesi

Ulusal Kanal, TÜRKSAT borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanacak.



2000 yılında kurulan Ulusal Kanal için zaman daralıyor. Türksat borcunun kalan kısmı için süre alan Ulusal Kanal artık son dönemeçte. Kanal, yarın akşama kadar borcunu ödemezse yayınları karartılacak.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur geçtiğimiz günlerde “Ulusal Gönüllüleri destan yazıyor. Kanalını ayakta tutmak ve yayınlarını izleyebilmek için büyük özveri gösteriyor. Ulusal Kanal’ın harcı emektir, paylaşımdır.

Bu büyük paylaşımla kanalımız ilelebet yaşayacak ve nice 20 yıllara yürüyecektir. Bu gönüllülerimiz sayesinde olacaktır. Buna eminiz. Tabi önümüzde bir engelimiz var. 12 Kasım’da Türksat’a olan borcumuzu kapatmamız gerekiyor.

Son 4 gündeyiz. Haydi el birliğiyle kalan kısmını çözelim ve yayınlarımıza devam edelim. Türkiye Ulusal Kanalsız olmaz!" açıklaması yapmıştı.