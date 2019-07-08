Ünlü sunucu Oğuz Haksever bırakıyor mu ?

Son dönemde yayın esnasındaki gafları ile gündeme gelen NTV spikeri Oğuz Haksever'in emekliliğini istediği iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir NTV spikeri Oğuz Haksever'in emekliliğini istediğini iddia etti. Haksever, yayın sırasında yaptığı gaflarla son dönemde gündemdeydi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında NTV'nin dün öğle bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada sunucu Oğuz Haksever'in sesi canlı yayına yansımıştı.

Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever'in, Cumhurbaşkanı'nın Yaslı Ada açıklaması yayınlanırken “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyuldu. Sesin yayına aktarıldığının fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatılmıştı.

Haksever'in öğle bülteninde ekrana gelen, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılanması haberinin ardından rejiye yaptığı hareket de ekranlara yansımıştı.

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