Ünlü sunucu Portakal: ''Korkuyu görüyor musunuz ?''

FOX TV Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Muharrem İnce'nin Erdoğan-Gülen görüşmesine kaynak gösterdiği gazeteci Nasuhi Güngör'ün yazdığı kitabı yalanmasına tepki gösterdi.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü okumuş ve Erdoğan-Gülen görüşmesine kanıt olarak göstermişti.

İnce'nin kaynak gösterdiği gazeteci kendini yalanladı

Kitabın yazarı Nasuhi Güngör ise İnce’nin açıklamaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Güngör, kendi kaleme aldığı kitabındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

'KORKUYU GÖRÜYOR MUSUNUZ? RABBİM KİMSEYİ BU DURUMA DÜŞÜRMESİN'

Fatih Portakal, kendi kaleme aldığı kitabı yalanlayan Nasuhi Güngör için 'Korkuyu görüyor musunuz? Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin!' dedi.