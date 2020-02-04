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  4. 04 Şubat 2020 10:58

Usta spiker Güneş Tecelli vefat etti

Eski TRT spikeri ve TV programcısı Güneş Tecelli 82 yaşında vefat etti. Tecelli, yaptığı televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

Usta spiker Güneş Tecelli vefat etti
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70’li yıllarda, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınan Güneş Tecelli 82 yaşında vefat etti.

Tecelli'nin ölüm haberini Uğur Dündar şu sözlerle duyurdu:

"TRT'de mesleğe başladığımda önümü açarak televizyonculuğu sevdiren değerli ağabeyim Güneş Tecelli vefat etti. Acımız büyük. Cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek."

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