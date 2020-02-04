Usta spiker Güneş Tecelli vefat etti

70’li yıllarda, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınan Güneş Tecelli 82 yaşında vefat etti.

Tecelli'nin ölüm haberini Uğur Dündar şu sözlerle duyurdu:

"TRT'de mesleğe başladığımda önümü açarak televizyonculuğu sevdiren değerli ağabeyim Güneş Tecelli vefat etti. Acımız büyük. Cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek."