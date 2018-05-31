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  4. 31 Mayıs 2018 22:55

Vatandaş en çok hangi lideri izledi ? İşte sonuçlar...

Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce katıldıkları televizyon programında ne kadar izlendi ?

Vatandaş en çok hangi lideri izledi ? İşte sonuçlar...
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Vatandaş televizyonlarda en çok hangi lideri izledi ? İşte reyting sonuçları...

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Program, 44.13’lük izlenme oranıyla reyting rekoru kırarken, aynı kanalda Pazartesi akşamı soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayını ise Survivor ve dizilerin gerisinde kalarak 11,21 reyting almıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SURVIVOR VE DİZİLERİ GEÇEMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü üç kanaldan gerçekleştirilen ortak canlı yayını 11,21’lik reytingle Survivor ve dizilerin gerisinde kaldı.

İnce’nin daha önceden CNN Türk’te katıldığı program da reyting rekoru kırmıştı.

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