Vatanım Sensin ile ilgili flaş karar

Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştığı ‘Vatanım Sensin’ dizisi ekranlara söylendiği gibi Mayıs ayında değil, Haziran ayının ilk haftasında veda ediyor. Dizinin final tarihinin önceden planlandığı gibi olacağı, kanal ile yapım firması arasında reyting anlaşması olduğu için erken finalin mümkün olmadığı öğrenildi.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevdet, Güney Cephesi'nin kapanması yolunda büyük bir adım atsa da Filippos'un son hamlesiyle Doğu Cephesi yeniden karışmış, Türk Ordusu’nun gücü tek cephede toplanamaz hale gelmiştir. Hilal yeni durumunu kabullenmekte güçlük çekerken, ne Leon ne de ailesi onun umutsuzluğa teslim olmasına izin vermeyecektir. Böylece Cevdet ve Leon, Hilal'i bu hale getiren caninin izini sürmeye başlarlar. Ancak failin kimliği onları yepyeni bir şüpheye iter. Filippos ise Yunanistan'da ilan edilen seferberliğin yardımıyla Türklerin üzerine yürümek için büyük bir ordu kurmuştur. İki ordu cephede karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Filippos kendi planlarını uygulamak için harekete geçer.