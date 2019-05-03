Yaparsın Aşkım'da evlilik teklifine ret yanıtı

Sunuculuğunu İlker Ayrık’ın üstlendiği ekranların sevilen yarışma programı Yaparsın Aşkım'ın yeni bölümünde yarışmacı Cihan Bey’in Didem Hanım’a yaptığı evlilik teklifi olay oldu. Nişanlı olduğu Didem Hanım’a tek taş yüzük alarak herkesin önünde sürpriz evlilik teklifi eden Cihan Bey hiç beklemediği bir yanıt aldı.



Artık evlenmek istediğini söyleyen Cihan Bey, “Burası özel bir yer. Siz de öyle. O nedenle bu özel teklifi burada yapmak istiyorum.” dedi. Ancak önünde diz çöktüğü Didem Hanım, dürüst davranmak istediğini ve biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söylemesi herkesi şaşkına uğrattı. Elinde yüzük ile kalan ve aldığı cevap karşısında yıkılan Cihan, seyircilerin şaşkın bakışları karşısında ne yapacağını bilemedi. Üzgün yarışmacıyı teselli etmek ise sunucu İlker Ayrık’a kaldı.