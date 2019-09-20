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  4. 20 Eylül 2019 13:34

Yeni bir televizyon kanalı daha kuruluyor

Bundan 9 yıl önce NTV'den ayrılırken "iş aramıyorum, mesleğimi arıyorum" diyen gazeteci Mustafa Hoş yeni bir televizyon kanalının kurulacağını açıkladı.

Yeni bir televizyon kanalı daha kuruluyor
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Yeni bir televizyon kanalı kuruluyor. Yeni kanalın ismi Babıali TV olacak.

Gazeteci Mustafa Hoş, yeni bir televizyon kanalı kurulacağını açıkladı.

Kendisinin de yeni televizyon kanalında yer alacağını açıklayan Hoş'un paylaşımı şöyle:

"Bir haberim var. bizim için güzel haber. 9 yıl önce ntv’den ayrıldığımda “iş aramıyorum, mesleğimi arıyorum” demiştim.

bizler yani işi sadece gazetecilik olanlar ve mesleğini arayanlar babıali tv’de bir araya geliyoruz. çok kısa bir zamanda yayında olacağız."

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