Yeni bir televizyon kanalı daha kuruluyor

Yeni bir televizyon kanalı kuruluyor. Yeni kanalın ismi Babıali TV olacak.

Gazeteci Mustafa Hoş, yeni bir televizyon kanalı kurulacağını açıkladı.

Kendisinin de yeni televizyon kanalında yer alacağını açıklayan Hoş'un paylaşımı şöyle:

"Bir haberim var. bizim için güzel haber. 9 yıl önce ntv’den ayrıldığımda “iş aramıyorum, mesleğimi arıyorum” demiştim.

bizler yani işi sadece gazetecilik olanlar ve mesleğini arayanlar babıali tv’de bir araya geliyoruz. çok kısa bir zamanda yayında olacağız."