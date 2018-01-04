Yetenek Sizsiniz'deki şortlu çocuklar için 1 milyon TL'lik ceza

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

TV 8’de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz” programında yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük çocukların şortlu dans gösterisi RTÜK’te tartışmaya neden olmuştu. Görüntülerden rahatsız olan AKP'li üyeler Üst Kurul toplantısında kanala ceza verilmesini istemişti.

RTÜK’te skandal tartışma: ''Şortlu çocuk tahrik eder''