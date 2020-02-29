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  4. 29 Şubat 2020 09:53

Yılmaz Özdil'in ''şehit'' isyanı: Bu artık ahlaksızlık!

Uğur Dündar'ın ''Demokrasi Arenası'' programına katılan Yılmaz Özdil, Milli Savunma Bakanlığı'nın İdlib'deki saldırıda 1 askerimizin şehit olduğunu duyurmasının ardından isyan etti.

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Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın TELE1’de hazırlayıp sunduğu ‘Demokrasi Arenası'nın bu haftaki konuğu, köşe yazarı Yılmaz Özdil oldu.

Özdil, Milli Savunma Bakanlığı’nın İdlib’de rejim unsurları tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıklamasının ardından sert bir çıkışta bulundu.

“BU ARTIK AHLAKSIZLIK”

Özdil, şunları söyledi:

* Gerçekten inanılmaz Uğur abi. Ağzımdan kötü bir şey çıkacak diye çok endişeliyim.

* Yatağında eceliyle ölen 91 yaşındaki Bedevi kralı için yas ilan ettiler.

* Türkiye’de neler oluyor, televizyonların eğlence programının akışı bile değişmiyor.

* Bu, artık bir ahlaksızlık. Bir duygudan toplumu koparmaya çalışıyorlar.

İDLİB'DE 2 AY İÇİNDE 54 ŞEHİT

İdlib'de dün rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 33 asker şehit olmuş, 32 asker yaralanmıştı. 1 Ocak'tan itibaren İdlib'de şehit düşen askerlerimizin sayısı 54’e yükseldi.

Milli yas ilan etmek için Suudi Kralı'nın ölmesini mi bekliyorsunuz?Milli yas ilan etmek için Suudi Kralı'nın ölmesini mi bekliyorsunuz?

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