Yılmaz Özdil'in ''şehit'' isyanı: Bu artık ahlaksızlık!

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın TELE1’de hazırlayıp sunduğu ‘Demokrasi Arenası'nın bu haftaki konuğu, köşe yazarı Yılmaz Özdil oldu.

Özdil, Milli Savunma Bakanlığı’nın İdlib’de rejim unsurları tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıklamasının ardından sert bir çıkışta bulundu.

“BU ARTIK AHLAKSIZLIK”

Özdil, şunları söyledi:

* Gerçekten inanılmaz Uğur abi. Ağzımdan kötü bir şey çıkacak diye çok endişeliyim.

* Yatağında eceliyle ölen 91 yaşındaki Bedevi kralı için yas ilan ettiler.

* Türkiye’de neler oluyor, televizyonların eğlence programının akışı bile değişmiyor.

* Bu, artık bir ahlaksızlık. Bir duygudan toplumu koparmaya çalışıyorlar.

İDLİB'DE 2 AY İÇİNDE 54 ŞEHİT

İdlib'de dün rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda 33 asker şehit olmuş, 32 asker yaralanmıştı. 1 Ocak'tan itibaren İdlib'de şehit düşen askerlerimizin sayısı 54’e yükseldi.

Milli yas ilan etmek için Suudi Kralı'nın ölmesini mi bekliyorsunuz?