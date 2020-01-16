Zahide Yetiş'i terleten ''cinsel ilişki'' sorusu !

Sunucu Zahide Yetiş, programına konuk ettiği doktora sorduğu cinsel ilişki sorusu ile dikkatleri üzerine çekti. Yetiş'in soruyu sorarken bir hayli zorlandığı görüldü.



Sunuculuğunu üstlendiği televizyon programı ile gündüz kuşağının önemli isimlerinden olan sunucu Zahide Yetiş, programında Doktor Feridun Kunak’ı konuk etti.

Hemoroid ağrıları üzerine konuşulduğu bir sırada söze giren Zahide Yetiş, kendisine bu tarz soruların geldiğini belirterek üzeri kapalı bir şekilde ‘anal ilişki’nin hemoroid tehlikesi içerip içermediğini sordu. Yetiş’in soruyu sorarken takındığı mahçup tavırlar programa damga vurdu.