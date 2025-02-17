The Economist yazdı: ''Türkiye’de yeni baskı dalgası güçleniyor''

Dünyaca ünlü The Economist dergisi, 13 Şubat 2025 tarihinde “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor. Her kesimden muhalif hedef alınıyor” başlıklı bir haber yayımladı.

İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisi, 13 Şubat 2025 tarihinde “Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor. Her kesimden muhalif hedef alınıyor” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanması, terör soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li belediye yöneticileri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı tehdit ettiği için yargılanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddialar yer aldı.

The Economist’in X hesabından haberle ilgili yapılan paylaşımda ise “Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri 2028'de yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan bunlara önceden hazırlanıyor” denildi.

Söz konusu habere hükümet yetkililerinden tepki geldi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'The Economist' dergisine tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur. Bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur. Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır" dedi.

Altun, "Özellikle Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur. Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz! Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: The Economist'in, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alması asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "The Economist'in, devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez. Türk yargısı, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürmektedir. Ancak Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olan bu dergi, ülkemize karşı açık bir karalama kampanyası yürütmektedir. Türkiye'nin bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir. Unutulmamalıdır ki birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir. The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)