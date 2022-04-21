The Mediapro Studio ve Medyapım İspanyolca içerik üretme amaçlı ortaklıklarını duyurdular

Kadın, Kızım, Sadakatsiz gibi birçok başarılı Türk dizisinin yapımcısı MEDYAPIM ve THE MEDIAPRO STUDIO ortak yapımlara imza atacaklar

THE MEDIAPRO STUDIO ve MEDYAPIM kurdukları ortak yapım şirketini bugün duyurdular. İki şirketin ortak girişimlerinin amacı yeni İspanyolca içerik üretmek, popüler Türk dizilerini uyarlamak ve bu içerikleri İspanya, Latin Amerika ve bütün dünyaya pazarlamak.

THE MEDIAPRO STUDIO’nun CEO’su Laura Fernández Espeso’un açıklaması: “İçeriğin sınır tanımadığı bu dönemde MEDYAPIM’ın dünyadaki muazzam başarısı, yarattıkları içeriklerin olağanüstü kalitesinin kanıtı. THE MEDIAPRO STUDIO olarak bu iş birliğinin, iki şirketin yaratıcılığının birleşmesi için bir fırsat olacağını ve yalnızca İspanyolca konuşan ülkelere değil tüm dünyaya hitap edecek değerli içerikler doğuracağını düşünüyoruz.”

MEDYAPIM GROUP’un YÜNETİM KURULU BAŞKANI Fatih Aksoy’un açıklaması: “Türk dizileri ile dünyada yakaladığımız başarıdan sonra, yeteneğiyle dünyaca başarı kazanmış doğru ortakla İspanyolca içerik tasarlamak ve üretmek için güçlerimizi birleştirmemizin vaktinin geldiği kanısındayım. THE MEDIAPRO STUDIO ile kurduğumuz bu yeni ortaklık için ve bu ortaklıktan doğacak yeni ufuklar için heyecan duyuyorum.”

Türkiye’nin önde gelen yapım şirketlerinden MEDYAPIM, Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısının öncüsü. Yakın zamanda İspanya’da Antena 3 kanalında Infiel adı altında yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz, dünyada birçok ülkenin ulusal kanallarında ve Latin Amerika’da HBO Max’te de gösterdiği büyük başarıyı İspanya’da da gösterdi. 2020’de yayına başladığından beri Türkiye’de çarşamba akşamının reytinglerini alt üst eden ve her bölümüyle sosyal medyada trend olan dizi hala yayına güçlü bir şekilde devam etmekte.

İspanya, Avrupa, Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin medya sektörlerinde önemli bir yere sahip olan THE MEDIAPRO STUDIO, uluslararası içerik tasarlayan, geliştiren, üreten ve dağıtan özel bir şirket. Mediapro Group’un 2019’da içerik üretimi ve dağıtımına odaklanması için kurduğu şirket, kısa sürede grubun içerik makinesine dönüştü.