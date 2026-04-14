The Telegraph'tan geri adım! Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı!

İngiliz medya devi The Telegraph, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin bölgesel politikalarına yönelik asılsız iddialar içeren haberini, İletişim Başkanlığı'nın müdahalesiyle yayından kaldırdı! İsrail destekli hesaplarca yayılan ve "İsrail'in işgal edileceği" gibi asılsız söylemler içeren dezenformasyon operasyonu nasıl çökertildi? Editörün özür mesajı ve Türkiye'nin uluslararası "hakikat mücadelesinde" kazandığı kritik zaferin tüm detayları Haber3.com'da...

İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye’nin bölgesel politikalarına ilişkin ortaya attığı iddiaları, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) müdahalesi sonrası geri çekti.

Söz konusu iddialarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; İran veya Lübnan’a yönelik olası bir saldırıyı 'Türkiye’ye yapılmış sayacağı' ve 'İsrail’in Türkiye tarafından işgal edileceğine' dair açıklamalarda bulunduğu öne sürülmüştü. İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu iddia, kısa sürede İngiliz The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların ardından harekete geçerek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu ortaya koydu. Gazete, bunun üzerine içerikleri tüm platformlarından kaldırdı. İçeriği giren editör, sanal medya üzerinden açıklama yaparak özür diledi.

İsrail’in en etkili medya organlarından biri olan Maariv da İletişim Başkanlığı’nın yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınladı. Bu gelişme, Türkiye’nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü hakikat mücadelesinin başarısını gözler önüne serdi. (DHA)

 

 

