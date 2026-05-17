  3. TMSF'ye devredilen Flash Haber'de canlı yayınlar bitti, lisans satışa çıkıyor!

Kara para aklama soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Flash Haber TV'de canlı yayın faaliyetleri resmen sona erdi. Çalışanların tazminatlarının eksiksiz ödeneceği duyurulurken, yeni bir alıcı bulunana kadar kanalda yalnızca arşiv programları yayınlanacak. Kanalda son ana haber bülteni ise gazeteci Şevval Şirin'in duygusal vedasıyla sunuldu.

Kara para aklama soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Flash Haber TV'de tüm canlı yayın faaliyetleri resmen sona erdi. Kanalın yayın lisansı ve teknik ekipmanlarının satışa çıkarılmasının beklendiği bu yeni süreçte, ekranlarda artık yalnızca arşiv içeriklerinin yer alacağı öğrenildi. 

Çalışanların Tazminat Hakları Ödenecek

Kanal yönetimi tarafından çalışanlara iletilen resmi bildirimde, canlı yayın döneminin bitmesiyle birlikte tüm personelin tazminat haklarının eksiksiz olarak karşılanacağı duyuruldu. TMSF'nin yürüttüğü bu sürecin sonunda, kanal için yeni bir alıcı bulunana kadar ekranlarda sadece mevcut programların tekrarları izleyiciyle buluşacak. Yaklaşan özelleştirme sürecinde ise Flash Haber TV'nin yayın lisansı ile teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması bekleniyor. 

Son Yayında Duygusal Veda

Kanalın tamamen arşiv yayınına geçmeden önceki son canlı yayını olan ana haber bültenini ise gazeteci Şevval Şirin sundu. Yayının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Şirin, "Bir kanalın son yayınını yapmak çok farklı bir sorumluluk ve duygu. Tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim" ifadeleriyle hem kanala hem de izleyicilere veda etti.

