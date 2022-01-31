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TRT 1'in iddialı dizisi final yapıyor

TRT 1'in iddialı dizisi final yapıyor

TRT 1'in Bir Zamanlar Kıbrıs adıyla başlayıp Kıbrıs Zafere Doğru adıyla devam eden dizi final kararı aldı.

TRT 1'in iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs adıyla başlayıp Kıbrıs Zafere Doğru adıyla devam eden yapım final kararı aldı.

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin final tarihi 17. bölümü yayınlanmadan önce kararlaştırılmıştı. Sezonu sonunu tamamlanması beklenen dizi için yapılan planlama sonrası 31. bölümde final kararı alınmıştı.

 Ancak dizi sezon sonunu bekleyemedi. Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in yönettiği diziyi Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme almıştı. Sık sık eleştirilere uğrayan dizide tarihi olayların çarpıtıldığı belirtilmiş, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında diziye tepki gösterilmişti.

Bu gelişmelerin ardında dizinin finali erkene alındı. Alınan kararla Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 24. bölümüyle bu hafta Cuma günü final yapacak. Böylece dizi planlanandan 7 bölüm önce sonlandırılmış olacak.

Etiketler trt 1 dizi final
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