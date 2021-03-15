  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. TRT canlı yayınında ''yasaklı ürün'' reklamı

TRT canlı yayınında ''yasaklı ürün'' reklamı

TRT Spor ekranlarındaki futbol programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı.

TRT Spor ekranlarındaki futbol programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı.

2017 yılında alınan kararla, enerji içeceklerinin spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyeceği ve reklamının yapılmayacağı kararı alınmıştı. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılması da yasaklanırken, bugün halen bu içecekleri internetten satın almak istediğinizde alttaki uyarılarda, 18 yaş altına yasak olduğu vurgusu yer alıyor.

Etiketler trt yasaklı ürün reklam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar için uzman isinden ''patlayacak'' uyarısı!
Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı!
Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde
''Bakan Koca ansızın ortadan kaybolabilir''
''Kız arkadaşıma yan baktı'' deyip bıçakladı
Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!''
İmamlar ayaklandı: ''Güldür Güldür kaldırılsın!''
İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan'dan yine olay pozlar
Kaymakamdan skandal ifadeler!
Minnoş Zonguldak'tan tekneye bindi; Tekirdağ'da indi