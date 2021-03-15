TRT canlı yayınında ''yasaklı ürün'' reklamı

TRT Spor ekranlarındaki futbol programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı.

TRT Spor ekranlarındaki futbol programında, 18 yaş altındaki gençlere satışının yapılması yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı.

2017 yılında alınan kararla, enerji içeceklerinin spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyeceği ve reklamının yapılmayacağı kararı alınmıştı. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılması da yasaklanırken, bugün halen bu içecekleri internetten satın almak istediğinizde alttaki uyarılarda, 18 yaş altına yasak olduğu vurgusu yer alıyor.