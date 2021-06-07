TRT Diyanet Çocuk Kanalı kuruluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) arasında 'TRT Diyanet Çocuk Kanalı'nın kurulması için protokol imzalandı.

Diyanet'in konferans salonundaki imza töreninde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT ile iş birliğinin çok eskiye dayandığını, 1980'lerde "Diyanet Saati"ni TRT'de yaptıklarını, 2012'de de TRT Diyanet Televizyonu kurulduğunu anlattı.

'YABANCI ÇİZGİ FİLMLERLE ÇOCUKLARIMIZI BESLEMEYE ÇALIŞTIK'

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Tercüme, yabancı çizgi filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları kendi milli değerlerimizle desteklememiz, beslememiz gerekiyor. Biliyoruz ki insanoğlunun karakterinin yüzde 70'i çocuk yaşlarda, 7 yaş öncesi oluşmakta. 7 yaş öncesi oluşacak bu karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı olması lazım, TRT Genel Müdürlüğünün katkısı olması lazım. En güzel, doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek bunu yapmamız gerekiyor. Yanlışlardan ayıklanmış, Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor."

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de "Sizlerin gösterdiği editöryal çizgide, bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini ve İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde TRT olarak böyle bir katkıda bulunacağımızdan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.