TRT Haber canlı yayınında şok anlar: ''Yeter'' diye bağırdı!

TRT Haber canlı yayınında haber merkezinde yaşanan gerginlik ekrana yansıdı. Bir kadın çalışanın ceketini fırlatıp, ''yeter'' diye bağırdığı görüldü.

TRT'nin haber kanalı TRT Haber’de, canlı yayın sırasında haber merkezinde yaşanan gerginlik ekrana yansıdı.

Olay, TRT Haber muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adının “Emniyet Başkanlığı” olarak değiştirileceğine ilişkin haberi aktarırken yaşandı.

Yayın devam ederken stüdyonun arka bölümünde bulunan haber merkezinde tartışma yaşandığı fark edildi.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde, bir kadın çalışanın sinirli bir şekilde ceketini çıkararak çalışma arkadaşlarına fırlattığı ve “Yeter!” diyerek bağırdığı görülüyor.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.