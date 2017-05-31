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  3. 31 Mayıs 2017 15:53

TRT için RTÜK 3 ismi belirledi

TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlığa bildirildi

TRT için RTÜK 3 ismi belirledi
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Şenol Göka'nın istifasının ardından, TRT Genel Müdürlüğü için yapılan çalışmada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 3 aday ismi Başbakanlığa bildirdi. Bu isimlerin ise TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı olduğu öğrenildi. Bakanlar Kurulu bu üç adaydan uygun bulduğu ismi onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu isme onay vermesi halinde TRT Genel Müdürlüğüne atama gerçekleşmiş olacak. TRT Genel Müdürlüğü için RTÜK’e 56 aday başvurmuştu.

AA

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