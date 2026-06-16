TRT, İran-Yeni Zelanda maçındaki spiker hatasını affetmedi!

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki İran - Yeni Zelanda maçında yaşanan hatalı anlatım sonrası TRT yönetimi resmi bir özür mesajı yayımladı. Kurum, 30 yılı aşkın tecrübeye sahip spikerin ABD'deki turnuva yayın ekibinden derhal çekildiğini ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan yayın krizi üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) yönetimi hızla harekete geçti.

Bu sabaha karşı TSİ 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasındaki spiker anlatımının sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından kurum, deneyimli ismin turnuva yayın kadrosundan çıkarıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yayın Krizi ve TRT'nin İdari Müdahalesi Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyicilerin yoğun tepkisine neden olan hatalı maç anlatımının ardından TRT yönetiminin aldığı aksiyonlar şu şekilde gerçekleşti...

Karşılaşmadaki anlatım hataları nedeniyle ilgili spiker, derhal Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildi. Söz konusu ismin organizasyonun geri kalan yayınlarında kesinlikle görev almayacağı bildirildi.

İzleyicilerden Özür ve Soruşturma

Yaşanan olayın kurumun köklü yayıncılık ilkeleri ve kalite standartlarıyla bağdaşmadığını vurgulayan TRT, kamuoyundan resmi olarak özür diledi. Olayın çok yönlü incelenmesi amacıyla kurum içi idari soruşturma ve teftiş süreçleri hızla başlatıldı.

Açıklamanın en dikkat çeken bölümü ise spikerin kıdemine yapılan vurguydu. Spor yayıncılığı sektöründe 30 yılı aşkın tecrübeye sahip bir ismin böyle bir hataya imza atmasının TRT açısından hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğinin altı çizildi.

"Standartlara Aykırı Hiçbir Uygulamayı Mazur Görmüyoruz"

Milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kalite standartlarından asla taviz verilmeyeceğini belirten TRT, yaptığı resmi açıklamada; "TRT Spor’un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır," ifadelerine yer verdi.