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TRT önce paylaştı, sonra sildi

TRT önce paylaştı, sonra sildi

LGBTİ haklarının savunulduğu Onur Haftası sürerken TRT’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşım daha sonra gökkuşağı renkleri olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

TRT 2’nin Instagram hesabından LGBTİ ile ilgili olmasa da gökkuşağı renkleri olan bir paylaşımın kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.

 Meksika kültürüne ait kukla oyunu olan Pinata’ya dair bir paylaşım yapan TRT2 Instagram hesabı, daha sonra paylaşılan fotoğraftaki kuklanın renklerinin gökkuşağı olması nedeniyle kaldırıldı.

 

Etiketler trt lgbti paylaşım meksika
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