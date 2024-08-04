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TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha

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TRT ekranlarında Filenin Sultanları'nın bugün İtalya'ya 3-0 yenildiği maç öncesinde yine bir canlı yayın ayıbı yaşandı. TRT merkez stüdyodaki Başak Koç'un spiker Kerem Öncel için "Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı kadınlar voleybol mücadelesi öncesi TRT'de skandal bir atışma yaşandı.

Maçın spikeri Kerem Öncel mücadele öncesi Paris'te Özlem Özçelik ile birlikte yayına bağlandı. 

Karşılaşma öncesi son bilgileri verip değerlendirmelerin yapıldığı canlı yayında Kerem Öncel'in konuğu voleybol kadın milli takımının eski kaptanı Özlem Özçelik oldu. 

Canlı bağlantının sona erdiği anlarda sözü merkez stüdyoya bırakan TRT spikeri Kerem Öncel'e hiç beklemediği bir tepki geldi. 

TRT ekranlarında Filenin Sultanları'nın bugün İtalya'ya 3-0 yenildiği maç öncesinde yine bir canlı yayın ayıbı yaşandı. TRT merkez stüdyodaki Başak Koç'un spiker Kerem Öncel için "Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

Merkez stüdyodaki yayındaki spiker ve sunucu Başak Koç, Kerem Öncel'in yayın sırasında sandalye kullanmasına atıfta bulunarak, "1.90’lık Özlem 1.70 gözüküyor. Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor…" ifadelerini kullandı.

TRT ekranlarında Filenin Sultanları'nın bugün İtalya'ya 3-0 yenildiği maç öncesinde yine bir canlı yayın ayıbı yaşandı. TRT merkez stüdyodaki Başak Koç'un spiker Kerem Öncel için "Neyse karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük tepkilere yol açtı.

Başak Koç ve Kerem Öncel'in daha önce TRT içerinde bir hesaplaşma yaşadığı ve Öncel'in TRT üst yönetimine Koç'un uyarılması için bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Başak Koç ve Kerem Öncel'in daha önceden kavgalı oldukları ve Koç'un yayında bir hesaplaşma göndermesi yaptığı ifade ediliyor. 

Etiketler Kerem Öncel başak koç  TRT skandal ayıp
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