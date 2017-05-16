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  3. 16 Mayıs 2017 11:46

TRT'de deprem ! 8 daire başkanı görevden alındı

TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın istifasının ardından 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi.

TRT'de deprem ! 8 daire başkanı görevden alındı
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TRT Genel Müdürü Şenol Göka geçen hafta görevinden istifa etmişti. Göka'nın istifa dilekçesinde, 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadeleri yer almıştı.

Göka'nın istifası kabul edilmiş, yerine atama yapılıncaya kadar TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu'nun vekalet edeceği öğrenilmişti. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; TRT'de Göka'nın genel müdürlükten istifasının ardından dün de 8 daire başkanının görevden alındığı öğrenildi.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BAŞVURULAR ALINACAK

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT Genel Müdürlüğü atamasıyla ilgili, "TRT yasasına göre TRT Genel Müdürlüğü için başvurular alınacak.15 günlük süreden sonra da bu başvurular RTÜK tarafından değerlendirilerek hükümete gönderilecek." dedi.

Hürriyet

trt genel müdürlüğü , daire başkanı