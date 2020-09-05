TRT'de koronavirüs iddiası: ''Vaka sayıları kontrolden çıktı''

Medyaradar’ın haberine göre; TRT’nin Ankara yerleşkesinde en az 12 kişi koronavirüse yakalandı. Pozitif vakaların temas ettiği kişiler önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha da yukarı çıkarabilir.

Salgını kontrol etmekte zorlanan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise çalışanlara aba altından sopa gösterdi.

Gönderilen mesajda, bundan böyle tedbirlere uymayan ve kurum içinde maske kuralını esneten çalışanlara idari soruşturma açılacağı ve disiplin cezası verileceği belirtildi.

TRT çalışanları ise daha önce birçok kez tedbirlerin yetersiz olduğundan ve evlerden çalışılması gerektiğinden dert yanmıştı.