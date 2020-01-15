TRT'de üst düzey atama ! Kim hangi göreve getirildi ?

TRT İstanbul Radyosu Müdürlüğü'ne, Ali Fuat Gülmez getirildi.

Gülmez, 1991 yılından bu yana birçok programda hem yapımcı hem de prodüktör olarak görev yapıyordu.

TRT İstanbul Radyosu Müdürlüğü'ne getirilen Ali Fuat Gülmez, 1991 yılında prodüktör olarak göreve başladığı TRT’de, uzun yıllardır birçok farklı programa hem yapımcı hem de prodüktör olarak imza atmıştı.

TRT Radyoları; TRT Radyo-1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Türkü ve TRT Nağme kanallarından oluşan yayın yelpazesine sahip.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Tüm bu kanallara yayın yapan TRT İstanbul Radyosu’nun kaptan koltuğuna Ali Fuat Gülmez oturmuş oldu.