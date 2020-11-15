TRT'den 8 çalışana ''gerekçesiz'' sürgün!

KESK’e bağlı Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), İstanbul’da TRT bünyesinde çalışan 8 personelin gerekçe gösterilmeden ‘sürgün edildiğini’ açıkladı.

Medya Radar'ın haberine göre; Sendikanın açıklamasında, “İstanbul Haber Müdürlüğü bünyesindeki kurgu servisinde görev yapan sekiz deneyimli montajcı, gerekçe gösterilmeden İstanbul Televizyonuna gönderildi. Böylece TRT’de yıllardır süren mobbing, tehditle emekliliğe zorlama ve ‘istihdam fazlası personel’ adı altında başka kurumlara sürgün uygulamalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu” denildi.

Açıklamada, ‘sürgün edilen personelin’ eski görev yerlerine dönmesi istenirken, TRT’de son dönemde yaşanan yazım hataları hatırlatıldı. Açıklamada yazım hatalarına ilişkin şu ifadelerin altı çizildi: “Bu sürgünler akla ‘TRT’de sık sık gündeme gelen hatalı altyazıların faturası İstanbul Haber Müdürlüğü Montaj servisine mi kesildi?’ sorusunu getiriyor. Oysa ardı arkası kesilmeyen yayın skandallarının sorumlusu, 15 ila 25 yıldır o birimde çalışan arkadaşlarımız değil; deneyimli personelinden ‘kurtulmak’ için taktik üzerine taktik geliştiren TRT yönetimidir.”

"SORUMLULAR MÜDÜRLERDİR"

“O yetmiyorsa, en verimli dönemlerinde emekli olmaya zorlanan arkadaşlarımızın, gurur duyduğumuz üretimleri hâlâ TRT arşivlerinde duruyor. Hatta bazıları zaman zaman tekrar yayınlanıyor. Bu da TRT yönetimini ikna etmeye yetmiyorsa, İFP olarak sürdükleri arkadaşlarımızın kuruma dönmesini sağlayan mahkeme kararlarına bakabilirler. Yazılan haberlerin yayına verilmeden önce hem içerik hem de görsel anlamda kontrol sürecinden geçmesi temel yayıncılık kuralıdır. Haberlerin içeriği, haberde yer alan görüntüler ve haber sırasında ekrana bindirilen yazılar editöryal süreçten geçmeden yayına verilmez. Ekrana yansıyan hataların sorumlusu, başta haber kanal koordinatörü ve haber müdürleridir. Dışarıdan getirilen bu kadroların hatalarının yılların TRT emekçilerine kesilmesi kabul edilemez bir durumdur.”

“Kurumda güvenceli çalışmayı bitirebilmek için alınan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (ÖHT) ile hem ücret adaleti ve çalışma barışı bozulmuş, hem de TRT’nin yıllardır oluşturmaya çalıştığı kamu hizmeti yayıncılığı ilkeleri çiğnenmiştir. Ülkemizin tek kamu hizmeti yayıncısı olan TRT’yi, deneyimli kadrolarına sahip çıkarak, taşeronlaşmadan ve iş güvencesiz eleman çalıştırmaktan vazgeçecek bir personel politikası uygulamaya ve yöneticileri haberlerde ortaya çıkan hataların sorumluluğunu almaya davet ediyoruz.”