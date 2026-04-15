TRT'ye Şampiyonlar Ligi öfkesi! Dev maçlar şifrelendi, futbolseverler isyan etti!

Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanırken, Türkiye’de yayın tartışması patlak verdi. Yayın haklarını elinde bulunduran kamu yayıncısı TRT’nin, rövanş mücadelelerini şifresiz kanal yerine ücretli dijital platformu "tabii Spor" üzerinden yayınlama kararı sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu.

Avrupa’nın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı başlarken, Türk futbolseverler ekran başında büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştı.

Yayın haklarını bünyesinde barındıran Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), bu akşamki kritik karşılaşmaların hiçbirini şifresiz ana kanallarından yayınlamama kararı aldı.

TRT’nin yayın politikasındaki bu radikal değişiklik, maçların tamamının kurumun yeni dijital platformu olan tabii Spor üzerinden izleyiciye sunulmasıyla netleşti.

Bu durum, maçı televizyon karşısında şifresiz izlemeyi bekleyen milyonlarca futbolsever için ek bir maliyet ve abonelik zorunluluğu anlamına geliyor.

Sosyal Medya Ayakta: "Kamu yayıncısı mısınız, özel platform mu?"

Kararın duyulmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı tepkisini dile getirdi.

Tepkilere rağmen TRT cephesinden yayın akışında bir değişiklik sinyali gelmedi. Karşılaşmaların planlandığı üzere sadece dijital platform üzerinden yayınlanacağı belirtildi.