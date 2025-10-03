  1. Anasayfa
  TSK'dan ihraç edilen Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu için skandal ifadeler!

Güncelleme:

Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ancak diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadeleriyle teğmen yemini eden ve tören sonrası TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Ebru Eroğlu AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organları tarafından çirkin ifadelerle hedef alındı.

31 Ocak 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Yüksek Disiplin Kurulu'nun 5 teğmen ve 3 disiplin amiri için TSK'dan ihraç kararı verildiği duyurulmuştu.

Diploma töreninin ardından Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen 5 teğmenden Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davetiyle ABB personeli olarak işbaşı yapmıştı.

Ancak Kara Harp Okulu'nu Dönem Birincisi olarak bitirerek mezun olduktan sonra TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu işsiz kalmış ve o günden bu yana sessizliğini koruyor.

TSK'dan ihraç edilen eski teğmen Ebru Eroğlu sosyal medyadan bir arkadaşıyla çekildiği fotoğraflarını paylaşınca AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organları bir kadına yönelik yakışıksız ifadeleri normalleştirerek adeta kin kustu.

İYeni Akit Gazetesi, ""Kalbindeki tüm duygular yüzüne yansımış" başlığını atarken Ensonhaber adlı internet sitesi de "forma yakışmıyordu zaten iyi olmuş, yüzün gözün açılmış kız" kullandı. 

İşte o rezil manşetler:

