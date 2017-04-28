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  1. 28 Nisan 2017 14:11

Türk dizilerinin şempanzesi Çarli'nin akıbeti belli oldu

Bir dönem Türk dizilerinde rol alan Çarli isimli şempanzenin nerede olduğu ortaya çıktı.

Türk dizilerinin şempanzesi Çarli'nin akıbeti belli oldu
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Bir dönem Türk dizilerinde oynayarak izleyenlerin karşısına çıkan Çarli isimli şempanze, özellikle küçük izleyicilerin büyük beğenisini topluyordu.

DİZİ BİTİNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDILAR
Dizide kilo kilo muz yiyen, bunun yanında alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları da bulunan Çarli isimli şempanze, dizi bittikten sonra sahibiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.

ARTIK İNGİLTERE'DE
Çarli, İngiltere'nin güneybatısında Dorset'te hayvanlar için kurulan bir rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Artık orada başka maymunlarla emekliliğin tadını çıkarıyor.

çarli , şempanze