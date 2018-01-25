''Türkçe'nin Sesi Radyosu ile Ritmi Yakala'' Yayında

Türkiye’nin dilini, kültürel mirasını ve sanatını tanıtmak ve bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Enstitü 2017 yılı itibarıyla 43 ülkede 54 kültür merkezi ve 60’ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası ile kamu diplomasisi alanında faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin kültür diplomasisini yürüten Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı bölgelerinde yer alan kültür ve kamu diplomasisi alanında faaliyet gösteren enstitülerin teorik ve pratik sahada bilgi paylaşımını sağlamak, ikili ve çok yönlü projeler hazırlamak amacıyla GPDNet’in 2016 yılından bu yana dönem başkanlığını yürütüyor. Kültürel diplomasi çalışmalarının yanı sıra bilimsel diplomasi alanında da Enstitü bünyesinde kurulan Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi(TABİP) ile Türkiye’nin bilimsel, akademik ve teknolojik alanda sahip olduğu imkân ve kapasiteyi dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Yurt dışında kurduğu merkezlerde yaptığı Türkçe eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sanatsal çalışmalar da yürüten Yunus Emre Enstitüsü’nün radyo kanalı “Türkçenin Sesi Radyosu”, yeni reklam filmi “Türkçenin Sesi Radyosu ile Ritmi Yakala” ile karşımızda!

Sadece bir el hareketiyle; yan masasında oturanların sesini yükseltip alçaltabilen, yolda yürürken parktaki çocuk seslerine ayak uydurabilen, müzik dinleyen bir gencin kulaklığından gelen müziğin sesiyle oynayabilen gencin şehrin ritmine ayak uydurmasına tanık oluyoruz.

Türkçenin Sesi Radyosu ile günlük hayatın tempolu akışına ayak uydurmanın oldukça kolay olduğunu ele alan film, çevresinde duyduğu sesleri kontrol edebilen bir gencin şehri dolaşırken şehirle nasıl ahenk içinde olduğunu anlatırken bir yandan da “Kendi sesine kulak ver!” mesajı veriyor.

Yunus Emre Enstitüsü’nün sevilen radyosu “Türkçenin Sesi Radyosu” www.turkceninsesi.yee.org.tr web sitesinden 7/24 yayındadır.