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  3. Türkiye bunu da gördü! Euro'yu TL'ye çevirip ''Avrupa'da hayat pahalı'' dediler

Türkiye bunu da gördü! Euro'yu TL'ye çevirip ''Avrupa'da hayat pahalı'' dediler

Türkiye bunu da gördü! Euro'yu TL'ye çevirip ''Avrupa'da hayat pahalı'' dediler

AK Parti iktidarına yakın yayın organlarından Türkiye gazetesinde yer alan haberde Euro'yu TL'ye çevirip "Avrupa'da hayat pahalı" denildi.

Avrupa’da yaşayan bir kişinin aldığı ücret ve aylık harcamasının araştırıldığı haberde Almanya, Fransa ve İngiltere baz alınırken, "Enflasyon ve pandemi kaynaklı yaşanan fiyat artışları sonrası, kişilerin ikinci iş yapmadan hayatlarını idam etmelerinin kolay olmadığı ortaya çıktı" ifadesi yer aldı.

Haberde 1584 Euro asgari ücret alan bir vatandaşın minimum masrafının 2 bin 950 Euro olduğu aktarılırken, "Bu masrafları ‘azami gider’ olarak hesapladık. Kira, fatura, ulaşım, mutfak masrafı gibi. Ortalama maaşın 2.970 Euro olduğunu düşünürsek, azami masraflara bir de sosyal hayat, tatil, özel sağlık sigortaları gibi giderler de ekleniyor. Bu durumda 2.970 Euro alan bir Alman vatandaşının gideri, 6 bin Euro'yu buluyor. Kısacası kazancının iki katı kadar bir harcama rakamına tekabül ediyor" denildi. 

 Haberde ayrıca Euro TL'ye çevrilerek Türkiye-Avrupa fiyatları karşılaştırıldı.

 

Etiketler Türkiye gazetesi skandal yandaş medya Türk lirası euro
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