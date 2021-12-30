Türkiye gazetesinde ''Esed'' gitti, ''Esad'' geri döndü

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, hükümete yakın Türkiye gazetesinin haberinde Suriye Devlet Başkanı'nın soyadını ''Esed'' yerine ''Esad'' olarak değiştirmesine dikkat çekti.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, yakın zamana kadar Suriye Devlet Başkanı'nın soyadını "Esed" olarak kullanan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin medya dilindeki değişikliğe dikkat çekti. Medyanın dilinin iktidarla birlikte döndüğünün altını çizen Bildirici, "Türkiye gazetesinde 'Esed' silindi, 'Esad' geldi" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörist Hafter'in gittiğini artık 'Lider Hafter'in geldiğini yazmıştım dün. Bugün de Türkiye gazetesinde 'Esed' silindi, 'Esad' geldi. Medyanın dili de iktidarla birlikte rüzgar gülü gibi dönüveriyor" ifadesini kullandı.

Türkiye gazetesi "Suriye ile yeniden: PKK temizlenecek, mülteciler evine dönecek" başlıklı manşet haberinde şunları kaydetti:

"Aracı ülkelerin katılımı ile Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmelerde terör örgütü PKK’ya karşı müşterek operasyon, Halep’in imarı, mültecilerin yeniden dönüşü, Haseke-Kamışlı ve Lazkiye-Kesep kapılarının açılması gündemde."

Bildirici, dün farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Çavuşoğlu, 2022’yi 'normalleşme yılı' olarak ilan ettiğine göre, medyada 'Esad'ın 'Esed' diye yazılıp çizilmesi gibi çok değişiklik göreceğiz demektir. Ne de olsa pusula iktidarı gösteriyor…" düşüncesini dile getirmişti.

''Esad'', ''Esed'' tartışması

TRT, Anadolu Ajansı ve hükümete yakın bazı medya organlarının 2012 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın soyadını, "Esed" olarak kullanmaları, tartışma yaratmış, CHP konuyu bir soru önergesi ile TBMM’ye getirmişti.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM'ye verdiği önergede, "TRT haberlerinde Başbakan ile Esad arasında kavga yokken, dost olduğu, tatil yaptığı günlerde 'Esad' diyordu. Şimdi niye 'Esed' diyor ?" sorusunu yöneltti. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise bu konuyu Türk Dil Kurumu'na sorduklarını belirterek şu cevabı verdi:

"'Esed' ismi aslan, 'Esad' ismi ise bahtiyar, en mutlu anlamlarında farklı manada, iki ayrı isimdir. 'Esed' elimesinin olumsuz veya aşağılayıcı anlamı yoktur. Medyada değişik şekillerde yazılan ve okunan bu kelime için Anadolu Ajansı tarafından Türk Dil Kurumuna başvurulmuştur. Arap ve Fars kökenli bazı kişi adlarının hem Türkler, hem de Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Türk Dil Kurumunca da Suriye Devlet Başkanının adının ‘Beşşar Esed’ olması gereği anlaşıldığından, TRT haber bültenlerinde Beşşar Esed olarak kullanılmaktadır."