Türkiye kan ağlıyor, TRT Diyarbakır'da dizi çekiminde!

Türkiye, 10 ilimizi yerle bir eden, 20 binin üzerinde canımızı yitirdiğimiz depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken yurt genelinde tüm etkinlikler iptal olmuştu. Ancak Diyarbakır’da TRT Kurdî’nin dizi çekimlerine devam etmesi tepki topladı....

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 2 büyük deprem gerçekleşti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 günlük milli yas ilan etti. 10 ilde de 3 aylık OHAL ilan edildi. Bu büyük felaket nedeniyle nedeniyle spor müsabakaları, tiyatro gösterileri, dizi ve sinema çekimleri ertelendi.

YeniÇağ'da yer alan habere göre Diyarbakır’da ise TRT Kurdî’nin dizi çekimlerine devam etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde TRT Kurdî’nin dizi çekimlerine devam etmesi ise tepki topladı. Dizi çekimlerine izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten vatandaşlar, “Dizi zamanı mı şimdi, Türkiye’de nerede dizi çekiliyor. Enkazın altında bu kadar insan varken dizi zamanı mı” diye tepki gösterdi.