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Türkiye'de 1 yılda mahkeme kararıyla engellenen haber sayısı belli oldu

Türkiye'de 1 yılda mahkeme kararıyla engellenen haber sayısı belli oldu
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Free Web Turkey’in raporuna göre 2023’te 14 bin 680 haber engellendi.

Free Web Turkey Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut tarafından hazırlanan rapora göre geçen yıl 197 bin 907’si alan adı, 14 bin 680’i haber, 5 bin 641’i sosyal medya paylaşımı, 743’ü sosyal medya hesabı ve 38’i de işletmelerin Google’da kayıtlı konumlarına yapılan yorumlar olmak üzere toplam 219 bin 59 URL için erişim engeli kararı verildi.

En çok engelin yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerine ilişkin alındığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini konu alan haberlerin de engellenen haberlerin başında yer aldığı dikkat çekti.

Raporda ayrıca haberlerin engellenme gerekçelerine de yer verildi. Buna göre ‘kişilik hakları ihlali’ ilk sırada yer alıyor. Bu gerekçeyle 14 bin 332 haber engellendi.

Bu haberlerin özneleri 5 bin 150 haberle kamu görevlileri, 2 bin 580 haberle vatandaşlar, 2 bin 575 haberle AK Parti’ye yakın kişi ve organizasyonlar, bin 147 haberle şirketler ve 854 haberle Erdoğan ve ailesi.

Etiketler erişim engeli engelli haber içerik engelleme karar sayısı
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