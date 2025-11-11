  1. Anasayfa
Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı

Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı
Güncelleme:

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, 230 gündür tüm Türkiye'nin beklediği İBB soruşturmasının iddianamesinin tüm detaylarını gizlilik kararı olmasına ve savcılığın henüz açıklamamasına rağmen duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen ve henüz kamuoyuna açıklanmamış olan soruşturmaya dair iddianame, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi tarafından yayımlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı henüz iddianameyle ilgili resmi bir açıklama yapmamışken Yeni Şafak'ta "asrın vurgunu" başlığıyla yayımlanan bu haberde iddianamenin 4 bin sayfadan oluşacağı, 400’den fazla şüphelinin olduğu ayrıca görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da "1 numaralı şüpheli" olarak gösterildiği ifadeleri yer aldı.

Yeni Şafak gazetesindeki haberde ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinin, bazı CHP’li yöneticilerin ve iş insanlarının “örgüt üyesi” olarak yer aldığı, "milyarlarca liralık vurgun" yapıldığı, "MASAK ve müfettiş raporlarını"" dosyada bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan, soruşturmanın gizliliği devam ederken bu detayların basına sızması tartışma yarattı.

