tv100, Fuat Uğur’un işine son verdi: ''Kovuldun diyebilirler''
tv100'de İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'nin ardından son yolların ayrıldığı isim gazeteci Fuat Uğur oldu...
tv100’deki yol ayrılıkları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki’nin programları yayından kaldırılarak 2 isimle de yolların ayrıldığı tv100'de bugün de gazeteci Fuat Uğur ile yollar ayrıldı.
Gazeteci Fuat Uğur, X hesabından yaptığı açıklamayla kanalla ilişiğinin kesildiğini, “Nefret edenler ‘Kovuldun işte’ de diyebilir” ifadeleriyle duyurdu.
Uğur'un açıklaması şöyle:
"Kendimle ilgili yeni duyuru. İlkini 4 Eylül’de yapmıştım. Tv100’de çalışmakla birlikte TGRT Haber’de MEDYA KRİTİK programının moderatörlüğünü üstlendiğimi bildirmiştim. Ancak dün itibarıyla tv100 ile ilişkimi tamamen kestim. Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım. Nefret edenler “Kovuldun işte” de diyebilir"
Uğur, 4 Eylül’de TGRT Haber’de “Medya Kritik” programının moderatörlüğünü üstlendiğini açıklamıştı.
