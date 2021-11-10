Uçankuş bombayı patlattı: Coca Cola, Group M'e geçti!

Coca-Cola Company’nin yeni medya planlama ajansı belli oldu. UçanKuş'un duyurduğu habere göre Coca Cola Company, Group M’le anlaştı.

Medya ve iş dünyası bu anlaşmayı konuşuyor. UçanKuş'un haberine göre E Ticaret firmaları, ardından kripto paracılar ve bahis şirketleri öyle bir gaza bastı ki… Çok ama çok kazanıyorlar. Bu yüzden de aralarında büyük rekabet var. Ve bu durum öncelikle TV reklamlarına yansıyor. Çünkü en itibarlı görünen reklam mecrası, TV kanalları… Her yeri doldurdular. Hem aralarındaki rekabet, hem de özellikle E Ticaret’te oluşan bu büyük kazanca ortak olmak isteyen o kadar çok firma türedi ki; ama o yenilere yer kalmıyor. Böylece belli ki TV’lerdeki bu “para fırtınası” belli ki birkaç yıl sürecek.

Doğal olarak TV kanalları reklam fiyatlarını 2’ye, 3’e katladılar. Reklamlarını çok görmeye alıştığımız “ucuz reklamcı” diye bilinen LC Waikiki gibi firmalar bile artık ekranda yer bulamamaya başladı.

Büyük markalar böyle bir çekişmenin olduğu ortamda artık medya ajanslarıyla da çok ciddi kontak halindeler ve beklentileri çok çoğaldı.

Zaten transferler de başladı. Örneğin daha önce Unilever, OMD’ye geçti. Şimdi ise bir bomba daha patladı. Coca Cola Company, Group M’le anlaştı.

Bildiğimiz ATV, Kanal D, Fox TV, Star TV gibi dizi kanalları tıka basa dolarken, TV 8 başta olmak üzere diğer tüm kanallar da ardı ardına full çekmeye başladı.

En önemli yarışlardan biri reklam kapaklarını satın alabilmek. Markalar, tüm kanallardaki reklam kuşaklarının kapaklarını satın alabilmek için büyük bir yarış halinde.

Çünkü özellikle E ticaret firmaları, TV reklamlarının karşılığını fazlasıyla aldıklarını gördüler ve yeni çıkacak firmalara yer bırakmaya hiç niyetleri yok.

Ve doğal olarak tüm kanallar büyük para kazanmaya başladı. Tek dertleri (Kanal D ve Star TV gibi kanalların) eskiden kalma milyon dolarlık borçları olması…

Gelirin yanı sıra büyük kanalların değerleri de 300 milyon dolar civarında seyrederken, 450 milyon dolar bandına çıktı. Orta boy ve küçük kanallar içinse 30 milyon dolardan aşağı kanal satın almak artık imkansız ve fiyatları 30-150 milyon dolar arasında değişmeye başladı ama işin ilginç tarafı bu gelirlerden sonra satan da

Uçankuş