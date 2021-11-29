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UçanKuş, rotayı “ Haber”e çevirdi

UçanKuş, rotayı “ Haber”e çevirdi

Gazeteci Can Tanrıyar’ın sahibi olduğu “ UçanKuş TV “, farklı bir konsept ile rotasını değiştirdi.

Gazeteci Can Tanrıyar tarafından 2014 yılında kurulan ve kısa zamanda, dikkat çekici başarılara imza atan “ UçanKuş TV “, yeniden uçuşa geçti.

Haber merkezini güçlendiren UçanKuş TV’nin Haber yayın Yönetmeni deneyimli gazeteci Aydın Özdalga oldu. Haber Müdürlüğü görevine de gazeteci Yaşar Gürsoy geldi.

Uçankuş TV’nin ana haberlerini bundan sonra deneyimli bir isim sunacak. Her akşam 19:30’da başlayacak ana haber bültenini Defne Sarısoy sunacak.

Gelecek hafta başlayacak olan Gece Haberleri ise sıcak haberciliği ve renkli içeriği ile güne damgasını  vuracak. UçanKuş gece haberlerini deneyimli bir isim olan Dr. Emel Aktan sunacak.

Haberciliğin  “ Yandaş  Medya “ ve “ Muhalif Medya “ arasında sıkıştığı günümüzde, haberlerin “ Bağımsız Gazeteci “ gibi değil, “  Medya “ gibi sunulduğu günümüzde, UçanKuş Haber,  “  Her kişi  ve kuruma eşit uzaklıkta durarak, “ Gerçek Haberciliğin Nasıl  Yapılması Gerektiğini “ herkese gösterecek.

Uçankuş TV’de her akşam yayınlanacak olan haber programları ise, her türlü tez ve anti tez’in yeraldığı yapısıyla,  “ Vatandaşın  Sentez Yapmasına “ yardımcı olacak.

Etiketler Uçankuş TV emel aktan defne sarısoy aydın özdalga can tanrıyar ana haber
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