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  3. 09 Temmuz 2019 21:31

Uğur Dündar açıkladı: Yeni bir televizyon kanalı geliyor !

usta gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yeni bir televizyon kanalının kurulacağını belirtti.

Uğur Dündar açıkladı: Yeni bir televizyon kanalı geliyor !
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Usta gazeteci Uğur Dündar kişisel instagram hesabından, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak yeni bir kanalın kurulacağını duyurdu.

Halk TV ile yollarını Nisan ayında ayıran Uğur Dündar, yeni bir kanal kurulacağını açıkladı. 

Yurt GazetesiDündar paylaşımında, “Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk.Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!..” ifadelerini kullandı.

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