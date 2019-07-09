Uğur Dündar açıkladı: Yeni bir televizyon kanalı geliyor !

Usta gazeteci Uğur Dündar kişisel instagram hesabından, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak yeni bir kanalın kurulacağını duyurdu.

Halk TV ile yollarını Nisan ayında ayıran Uğur Dündar, yeni bir kanal kurulacağını açıkladı.

Yurt GazetesiDündar paylaşımında, “Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk.Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!..” ifadelerini kullandı.