  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 01 Şubat 2021 11:04

Uğur Dündar da koronavirüs aşısı oldu

Duayen gazeteci Uğur Dündar, koronavirüs aşısı oldu. 77 yaşındaki Dündar o anları "Aşımı oldum" diyerek sosyal medyadan paylaştı.

Uğur Dündar da koronavirüs aşısı oldu
A+ A-

Twitter hesabından aşı olduğu anları paylaşan Dündar, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

 Dündar, paylaşımında "Aşımı oldum. Çeşme 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki değerli hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

uğur dündar , paylaşım , koronavirüs , aşı , koronavirüs aşısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM