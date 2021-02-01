Uğur Dündar da koronavirüs aşısı oldu

Twitter hesabından aşı olduğu anları paylaşan Dündar, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dündar, paylaşımında "Aşımı oldum. Çeşme 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki değerli hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.