Uğur Dündar da koronavirüs aşısı oldu

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Twitter hesabından aşı olduğu anları paylaşan Dündar, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Dündar, paylaşımında "Aşımı oldum. Çeşme 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki değerli hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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