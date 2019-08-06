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  3. 06 Ağustos 2019 22:42

Uğur Dündar: Siyasette sıcak bir sonbahar yaşanacak

Usta gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uğur Dündar KRT ve TELE-1'in reyting ölçümlerine girmesini değerlendirdi.

Uğur Dündar: Siyasette sıcak bir sonbahar yaşanacak
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Duayen gazeteci Uğur Dündar, Türkiye'nin siyasette ve televizyon haberciliğinde sıcak bir sonbahar yaşayacağını söyledi.

Dündar, "Sonbaharda KRT ve TELE-1'in reyting ölçümlerine girmesi ve ulusal çapta yayın yapacak iki yeni tarafsız haber kanalının yayına geçmesiyle birlikte, büyük rekabet ve yarış oluşacak." dedi.

Uğur Dündar'ın sosyal medya adresinden yaptığı paylaşım şöyle;

Sonbaharda KRT ve TELE-1'in reyting ölçümlerine girmesi ve ulusal çapta yayın yapacak iki yeni tarafsız haber kanalının yayına geçmesiyle birlikte, büyük rekabet ve yarış oluşacak. Türkiye, siyasette ve televizyon haberciliğinde sıcak bir sonbahar yaşayacak. Haydi hayırlısı!..

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