Uğur Dündar: Siyasette sıcak bir sonbahar yaşanacak

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Türkiye'nin siyasette ve televizyon haberciliğinde sıcak bir sonbahar yaşayacağını söyledi.

Dündar, "Sonbaharda KRT ve TELE-1'in reyting ölçümlerine girmesi ve ulusal çapta yayın yapacak iki yeni tarafsız haber kanalının yayına geçmesiyle birlikte, büyük rekabet ve yarış oluşacak." dedi.

Uğur Dündar'ın sosyal medya adresinden yaptığı paylaşım şöyle;

Sonbaharda KRT ve TELE-1'in reyting ölçümlerine girmesi ve ulusal çapta yayın yapacak iki yeni tarafsız haber kanalının yayına geçmesiyle birlikte, büyük rekabet ve yarış oluşacak. Türkiye, siyasette ve televizyon haberciliğinde sıcak bir sonbahar yaşayacak. Haydi hayırlısı!..