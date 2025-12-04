Uğur Dündar tam 13 yıl sonra Sözcü'ye veda etti

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi'nden ayrıldığını bugün gazetede yayımlanan köşe yazısıyla duyurdu.

Sözcü Yayın Grubu'nda 14 gazetecinin işten çıkarılmasıyla başlayan yeni dönemde Uğur Dündar "ben de yokum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da olduğu 14 çalışanının işine son vermişti. 14 gazetecinin işten çıkarılmasıyla gündeme gelen Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil getirildi.

Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu. İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildi. Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Uğur Dündar da 2012 yılından bu yana yazı yazdığı Sözcü Gazetesi'ne veda ettiğini bugünkü köşe yazısında "Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum." diyerek duyurdu.